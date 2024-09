Für Architekten und Planungsteams ist der digitale Zwilling wegen BIM-Datenmanagement und besserer Zusammenarbeit sehr vorteilhaft – am meisten aber profitieren die Bauherren. Daraus ergeben sich Geschäftschancen, denn mit einem digitalen Zwilling können Sie Ihren Kunden einen enormen Mehrwert bieten: Der gesamte Planungs- und Bauprozess lässt sich transparenter gestalten, und in allen Bereichen – von den Projektbudgets bis hin zu den Betriebskosten des Gebäudes – wird so mehr Kontrolle möglich. Weitere Vorteile für Bauherren sind eine schnellere Inbetriebnahme, weniger Risiken und Unsicherheiten sowie eine größere Nachhaltigkeit ihres Portfolios.