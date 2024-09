Was wäre, wenn Sie alle Ihre Infrastrukturprojekte unter Berücksichtigung ihrer genauen Standorte planen, bauen und betreiben könnten? Sehen Sie sich dieses kurze Video an. Es zeigt Ihnen, wie Sie Ihre BIM-Daten durch Verknüpfen von ArcGIS GeoBIM und BIM Collaborate Pro in den Kontext von Geodaten setzen können.