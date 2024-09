Zahlreiche gewaltige Herausforderungen in der Lieferkette führen derzeit zu mehr Volatilität und Komplexität in den Prozessen von Automobilzulieferern. In diesem Bericht untersucht Ultima Media, ein global agierendes Forschungs- und Nachrichtenunternehmen für die Automobilindustrie, wie Software die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette verbessern kann.