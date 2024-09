Autodesk auf der BAU 2023

Frühe Planungsphasen neu gedacht

In Zeiten von Klimawandel, Energie-Krise, Wohnungsmangel und immer schneller voranschreitender Urbanisierung, stehen Architekten, Stadtplaner, Immobilienentwickler, und Planungsämter vor der Aufgabe, bessere, nachhaltigere Städte schneller und kosteneffizienter zu bauen als jemals zuvor. In diesem Video bringen wir Ihnen Spacemaker als modernes Tool in der digitalen Stadtplanung näher.