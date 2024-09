Susan Etlinger ist eine weltweit anerkannte Expertin für digitale Strategien mit dem Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, technologischer Ethik und Data Science. Neben ihrer Arbeit bei Altimeter ist Susan Senior Fellow des Centre for International Governance Innovation, einem unabhängigen, überparteilichen Think Tank mit Sitz in Kanada, und Mitglied des United States Department of State Speaker Program. 2019 wurde Susan von Lighthouse3, einem Beratungsunternehmen für strategische Forschung mit Schwerpunkt KI, zu einer der 100 brillantesten Frauen in der KI-Ethik ernannt. Ihr TED Talk „Was machen wir mit all den Datenmengen?“ wurde in 25 Sprachen übersetzt und mehr als 1,3 Millionen Mal angesehen.