How Can we Better Manage our Facilities and Capital Projects



am Dienstag, 28. September 2021, 10.00 Uhr, kostenfrei

(Dauer 45 Minuten)

Wir laden Sie herzlich zum Autodesk Webinar zum Thema „Wie können Sie Ihre Anlagen und Investitionsprojekte besser verwalten?“ ein.



Das Rennen um Planung, Bau und Instandhaltung von Anlagen, die den globalen Bedarf decken kann, ist keine kleine Aufgabe.

In diesen Webinar erhalten Sie eine Übersicht der Einsatzmöglichkeiten der Autodesk Construction Cloud Daten bei Sanierungs- und Renovierungsprojekten.



Anhand von praxisnahen Beispielen erhalten Sie Ideen und Impulse für eine effiziente Zusammenarbeit in Ihren Projekten.



Im Anschluss an die Präsentation stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

