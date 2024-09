Die TGA Planung in der BIM Realität - Wie sich der Markt verändert

am Donnerstag, 16. September 2021, 11.00 Uhr, kostenfrei

(Dauer 1 Stunde)

In jedem Planungsbüro findet sich eine Vielzahl von spezialisierten Lösungen, diese sind auf einzelne Aufgaben in der Planung genau abgestimmt und ermöglichen Ihnen auch, diese Aufgaben bestens zu erledigen. Allerdings erlauben heterogene Software-Landschaften keine durchgängige Datennutzung in einem bereits oft verpflichtenden BIM Planungsprozess.



Wir zeigen Ihnen im Webinar, wie Sie Ihre komplette TGA-Planung mit einer durchgängigen Autodesk Lösung auch im BIM Prozess durchführen, wie Sie bereits vorhandene Software-Landschaft harmonisieren und wie Sie mit neuen Workflows Standards in Ihrer Planungsabteilung schaffen.

Unsere Sprecher:



Sarah Burdack Strategic Account Manager, Architecture & Construction Autodesk

Michael Göhring Senior Technical Sales Specialist AEC

