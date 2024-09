„Odvětví nikdy nebylo rušnější,“ říká Coral Butler, vedoucí skupiny pro štíhlé, digitálně řízené realizace projektů v mezinárodní architektonické, inženýrské a stavební společnosti PM Group. Ve snaze přizpůsobit se zrychlujícímu se tempu růstu představila společnost se sídlem v Irsku čtyřletou digitální strategii, která začíná v roce 2021. Její plán pro zvýšení zavádění technologií se zaměřuje na spolupráci v cloudu a na data pro informační modelování budov (BIM) s využitím systémů, jako je Autodesk Construction Cloud. Společnost PM Group viděla, že přijetím datových poznatků a digitálních pracovních postupů může klientům dodávat projekty s vyšší rychlostí, bezpečností, konzistencí i kvalitou.

A přesto samotná technologie nemůže být rozhodující, přiznává Butler. K dosažení požadovaného dopadu si společnost PM Group uvědomila, že se musí zaměřit stejně tak na kultivaci talentů jako na pořizování technologií. „Jsem v oboru 20 let a až do posledních pěti nebo šesti let jsem se vždy více zaměřovala na technickou stránku věci,“ říká. „Jak jsem ale postupně dospívala, dostal se do popředí můj zájem o lidi. Zaměřila jsem se na lidi, protože technologie zlepšují to, co dělají lidé.“