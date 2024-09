Adaptivní opakované použití v architektuře představuje záměrnou změnu účelu stávající budovy tak, aby vyhovovala svému novému využití – vdechnout nový život zastaralým budovám, stavět více udržitelně a zachovat architektonické dědictví.

V londýnské čtvrti King Cross přeměnil adaptivní projekt opětovného využití z dílny britské architektonické kanceláře Orms jednu kancelářskou budovu ze 70. let minulého století na moderní boutique hotel, jenž dostal jméno The Standard London.

Ve smělém návrhu, který stávající budově přidal tři patra, využil projektový tým aplikaci Autodesk Revit, 3D modelování a technologii digitálního dvojčete k tomu, aby zachoval skelet této budovy, dosáhl dostatečné nosnosti pro tři nová patra, a navrhl systémy spotřebovávající energii tak, aby bylo dosaženo trvalé udržitelnosti.

Architektonická kancelář Orms zrenovovala a přepracovala zastaralou kancelářskou budovu z roku 1974, která se nachází v rušné čtvrti King’s Cross v Londýně, na butikový hotel s 266 místnostmi. Ten dostal jméno The Standard London. Stávající budova, která se nachází naproti dvěma velkým železničním stanicím, je bývalý městský objekt postavený v architektonicky významném brutalistním stylu.

Tým kanceláře Orms, jenž fungoval jako hlavní konzultant projektu, měl na starosti vnější architektonickou podobu a jádro budovy. Pomocí modelu adaptivního opakovaného použití (angličtina) se v projektu rekonstrukce podařilo do značné míry zachovat stávající budovu, aby zachoval její poválečné architektonické dědictví. To byl základ pro rozšíření a extenzivní remodelaci celé budovy ve smělém návrhu, který na stávající konstrukci přidal tři nová patra, jež měla nabízet restauraci, bar a střešní terasu.

Když se staré budovy přetvářejí, každý takový projekt je jedinečný – nejsou zde žádné prototypy, kterými by bylo možné se řídit. Pomocí aplikací Autodesk Revit, 3D modelování a technologie digitálního dvojčete (angličtina) vytvořily firmy Orms a MEP a konstrukční konzultanti společnosti Arup a Heyne Tillett Steel modely velice složitých stavebních objektů, integrovaných systémů a namapovaných řešení pro vytápění, chlazení, ventilaci a osvětlení, aby byla optimalizována udržitelnost. Díky těmto technologickým nástrojům a adaptivním zdrojovým procesům přeměnil projektový tým zastaralou budovu v moderní, stylově vytříbenou londýnskou vlajkovou loď jedné moderní mezinárodní hotelové skupiny.

Přehrajte si video, kde se dozvíte, jak se architekti z Orms popasovali s tímto adaptivním projektem.

[Video Transcript]

Christian Natterodt, partner/architekt projektu ze společnosti Orms: Stavebnictví samo o sobě je odvětvím, které způsobuje třetinu veškerého odpadu na této planetě. Nemůžeme nadále demolovat budovy a stavět nové. Existuje mnoho různých projektů, kde budovy můžeme přizpůsobit, zachránit stavební uhlík a přeměnit tyto budovy v něco nového a krásného.

The Standard London je jedním z těch úžasných hotelů. Hotel působí, že vás téměř objímá, nabízí vřelé objetí, a vyjadřuje pocit radosti, který se chce promítnout do jeho architektury.

Budova pochází ze 70. let. Je to špinavá budova, která už není modernizovaná. Jedná se o stavbu, kterou by spousta lidí nejraději nechala strhnout. Jak tedy můžeme zachránit ten uhlík, který ta budova ztělesňuje a který je v ní samotné, jak ušetřit náklady na výstavbu, a tuto budovu, která je mimo jiné také součástí historie toho místa, přeměnit v něco výjimečného?

Andrew Middlebrook, hlavní stavební inženýr z Heyne Tillet Steel: Každý retrofit je jiný a v důsledku toho zajímavý. Přístup k těmto pracím není nikdy úplně přesně stejný.

Natterodt: Je tu betonové jádro s betonovou fasádou a dvěma úrovněmi suterénu. Tyto složité tvary lze kreslit ve 2D, ale až ve 3D je lze plně pochopit.

Ve stavebnictví jsme neměli prototyp. Každá budova, kterou postavíme, je prototyp a finální produkt.

[Autodesk] Revit a 3D modelování nám umožňují mnohem lépe pochopit složité tvary. Pomocí digitálního dvojčete (angličtina) samotné budovy si můžeme přiblížit každý jednotlivý aspekt. Můžeme jej otočit, zkoordinovat jej se stavebním inženýrem nebo i se všemi ostatními, než začneme s čímkoliv přímo na místě.

Middlebrook: Provedli jsme maximální možný výzkum, abychom našli ty nejdůležitější nosné části budovy, a poté pomocí aplikace Revit vytvořili úplný 3D model. A to nám umožnilo zachovat co největší část stávající budovy.

V aplikaci Revit lze materiálům přiřazovat vlastnosti – například obsažený uhlík, jenž je její součástí – a to nám umožňuje kvantifikovat, kolik uhlíku bude použito.

Michael Stankiewicz, hlavní inženýr ve společnosti Arup: Když navrhujeme budovu v situaci, kdy se rekonstruuje, okamžitě narážíme na omezení. Abychom se dostali na další úroveň udržitelnosti, musíme porozumět vytápění, chlazení, ventilaci, osvětlení, hrubým detailům a skutečně navrhnout způsob, jak využít energii všude tam, kde je potřeba. Díky nástroji, jako je Revit, můžeme mapovat energetické systémy a navrhovat mimořádně efektivní budovy.

Natterodt: Je třeba zajistit, aby budovy, které nyní budujeme, byly přizpůsobitelné. Je třeba mít k dispozici dokumentaci, aby bylo možné zajistit opakované použití prvků.

Middlebrook: Pokud je potřeba sdílet data v rámci spolupráce, rychle a online, provést detekci kolizí a budovu vybudovat společnými silami, zvládne to pouze Revit.

Christian Natterodt: Opětovné použití a retrofit vybavení budov – to budou architektonické úkoly budoucnosti. Budovám navrženým v jiném období a za jiným účelem je možné vdechnout nový život a tak zajistit jejich budoucnost pro příští generaci.