Myšlenka, která stojí za startupovou společností Kuhmute (vyslovuje se jako „komjůt“, anglicky „dojíždět“) se sídlem ve městě Flint v Michiganu, se zrodila, když si spoluzakladatel a generální ředitel Peter Deppe všiml výrazného vedlejšího efektu, který s sebou přinesla rostoucí obliba elektroskútrů: Tato praktická vozidla zabírala místo na chodnících po celém městě. Kuhmute poskytuje organizaci a provozní podporu pro mikromobilní dopravu v podobě sítě nabíjecích center, kde mohou parkovat a dobíjet se elektrické skútry, elektrokola, invalidní vozíky, doručovací roboti a další zařízení.

Pomocí aplikace Fusion 360 a cloudové spolupráce tým Kuhmute neustále aktualizuje a zdokonaluje firemní centra, aby byla robustnější a spolehlivější. Snadno použitelná technologie umožňuje zaměřit se na rychlé ideace a iterace: přijít na to, co je třeba postavit a jak se to má postavit, sdílet a spolupracovat na hardwaru a elektrických součástech a odesílat návrhy do 3D tiskárny k výrobě prototypů. Díky aplikaci Fusion 360, která poskytuje „digitální vlákno“ spojující výrobní proces, šetří Kuhmute čas i prostředky, snižuje výrobní náklady a funguje udržitelněji.