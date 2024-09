Místo toho, aby společnost Jellyfish žádala své umělce, aby chodili do studia, přenesla studio k umělcům. Všichni by nadále pracovali pod jednou střechou – ale virtuální. „Podařilo se nám přilákat spoustu lidí díky naší technologické infrastruktuře, která umožňuje najímat lidi po celém světě,“ říká Smith. „Mediální společnosti se musí zabývat distribuovanou pracovní silou, jelikož není dostatek lidí na to, aby vytvořili takové množství obsahu, jaké se dnes objednává.“

Rozšířením dřívějších kroků do cloudu společnost Jellyfish digitalizovala celý svůj tvůrčí pracovní postup pomocí nástrojů, jako jsou Autodesk Maya, MotionBuilder (angličtina), Mudbox a Flow Production Tracking (dříve ShotGrid). „Pro nás to znamená, že můžeme nabírat talenty odkudkoli a poskytnout jim flexibilitu práce na dálku nebo v hybridním prostředí – podle toho, co je činí produktivnějšími a pomáhá jim sladit profesní a osobní život.“