„Vše probíhá hlavně přes platformu InfraWorks,“ popisuje Schaefer a dodává: „Workflow pro modelování vodicí dráhy nám neuvěřitelně pomáhá. Můžeme například trasu železnice navrženou v Civilu 3D přenést do InfraWorks a začít budovat most, který je s trasou dynamicky propojený. Model následně vyexportujeme do Revitu, kde ho můžou využít architekti při navrhování stanic.“

To šetří čas v porovnání se statickým revitovým modelem, který se musí přepracovávat, kdykoliv se upraví trasa nebo se v Civilu 3D cokoliv zaktualizuje.

Lineární workflow pro modelování dráhy také umožňuje sledovat při koordinaci modelu problematická místa a dát o nich všem vědět díky dynamickému Power BI reportování.