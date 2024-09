Co však činí hru New Tales from the Borderlands tak pozoruhodnou, nejsou jen postavy nebo jejich příběhy – je to způsob, jakým se hra hraje. Na rozdíl od tradičních her, kde hráči od začátku do konce sledují předem určenou sekvenci událostí, hráči ve hře New Tales from the Borderlands řídí, jaká rozhodnutí postavy učiní, a v důsledku toho určují, jaké budou jejich osudy.

Podle společnosti Gearbox může každá volba, kterou hráči udělají, ovlivnit to, jak se bude příběh vyvíjet. Často dochází k nečekaným, hluboce působivým scénám, minipříběhům a volným sekvencím. Když je hráčům umožněno, aby dělali rozhodnutí, která budou formovat postavy, prostředí a události ve hře, pak se ve hře New Tales from the Borderlands změní v její tvůrce.

Kdo jsou ale skuteční tvůrci této hry, 3D umělci a animátoři, kteří tuto hru přivedli k životu? Aby mohli vytvořit tak působivou a interaktivní hru, museli vyrobit obrovské množství vysoce kvalitního obsahu – a aby uspokojili poptávku po novém dílu ze série Borderlands, museli to vyrobit velmi rychle. Podle Marion Guignolle, vedoucí technické návrhářky v Gearbox Studio Québec měl tým 15 animátorů jen dva roky na to, aby vytvořil 12 hodin filmových herních záběrů.

„Vytvoření 3 hodin obvykle zabere 3 až 4 roky práce“, říká Guignollová, která dodává, že existuje jeden důvod, proč její tým dokázal tak rychle vyrobit tolik obsahu: automatizace.