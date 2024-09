Společnost Decathlon také zkoumá způsoby, jak navrhovat a vyrábět výrobky efektivněji a udržitelněji pomocí generativního designu a 3D tisku – počínaje lehkými jízdními koly, která běžně používají karbonová vlákna. „Výroba uhlíkových vláken je neekonomická a jejich recyklace obtížná,“ uvádí Cambianica. „Chtěli jsme navrhnout rám jízdního kola, který by byl současně lehký z hlediska hmotnosti i dopadu na životní prostředí.“ On i jeho tým věřili, že vysoce výkonná kola značky Decathlon Van Rysel by mohla být uvedena na trh s recyklovatelným titanovým rámem podobné hmotnosti a odolnosti, který by snížil spotřebu materiálu a snížil emise uhlíku.

Koncepční kolo Van Rysel PNPL 3.0, vyrobené pomocí 3D tisku, které bylo představeno v lednu 2023 na výstavě Velofollies v Belgii, nabízí pohled na způsob, jakým lze využít umělou inteligenci (AI) a 3D tisk k vytištění dílu, komponenty nebo celého rámu kola – lokálně i na zakázku.