Když Angeliniová rozvíjela příběh Mily a sdílela jej s kolegy, zjistila, že se jim tato myšlenka líbí. „Lidé se mě začali ptát: ‚Takže děláme Milu?‘ Řekla jsem: ‚Ne, nemám rozpočet.‘ Řekli mi, že budou pracovat zadarmo.“ Ústním sdílením – mezi přáteli a přáteli přátel – se původní skupina 10 dobrovolníků nakonec rozšířila na více než 350 lidí ze 35 zemí.

„To je vlastně tajemství Milina úspěchu,“ říká Angeliniová. „Tolik stovek lidí to přimělo pracovat na projektu zadarmo, protože to bylo něco, co mohlo upozornit na tragédie dětí uprostřed války. Umělci jsou citliví lidé – pokud mají trochu volného času nazbyt, chtějí si vybrat projekt, který má co říct.“