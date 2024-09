NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Zákazníkům, kteří mají předplatné s víceuživatelským přístupem nebo plán údržby, v rámci nabídky výměny pomůžeme při prvním obnovení před 7. únorem 2024, respektive před 7. květnem 2022, s přechodem na předplatné na jméno, a to za stejnou cenu, kterou platí dnes a která by až do roku 2028 měla zůstat stejná.