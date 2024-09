Advantic sta rafforzando la fiducia grazie alla robustezza e alle prestazioni dei propri materiali compositi, che superano di gran lunga quelle dei materiali convenzionali. "Siamo in grado di produrre strutture tanto resistenti quanto quelle in calcestruzzo, ma il risultato è del 50, 60, 75 percento più leggero", afferma Doudican. “Un calcestruzzo estremamente leggero rappresenta un’opportunità incredibile per il settore delle costruzioni, poiché la maggior parte dei costi di costruzione non sono legati al materiale, bensì al trasporto dello stesso in loco e al montaggio in sicurezza”.

I polimeri fusi sono i materiali più leggeri prodotti da Advantic come alternativa al calcestruzzo e spesso possono essere spostati senza l’ausilio di costose e pericolose attrezzature di sollevamento. Advantic sviluppa anche formulati di calcestruzzo a base di polimeri brevettati, più pesanti dei polimeri fusi, per costruzioni come cavità e trincee per la posa di tubazioni e cavi, in quanto non sono suscettibili alla corrosione alcalina e non hanno problemi di permeabilità. “Con questi materiali compositi, alternativi a calcestruzzo e acciaio, si amplia notevolmente il kit di strumenti con cui un costruttore o un ingegnere si trova a lavorare”, commenta Nielsen.

Doudican è d’accordo, sottolineando come alcuni costruttori siano ancora timorosi quando hanno a che fare per la prima volta con i materiali Advantic. “La prima volta che un montatore di strutture in acciaio ti dice ‘Complimenti, quei materiali erano fantastici. Li abbiamo trasportati sulle spalle!’ oppure ‘Abbiamo montato la struttura a una velocità di tre, cinque, 10 volte superiore rispetto alle strutture in materiali convenzionali’, questa reazione ti fa capire che sei sulla strada giusta”, spiega Doudican.

Questa strada è lastricata di entusiasmo nei confronti dei nuovi materiali: un’impresa che appariva impossibile in un settore così tradizionale. "La cosa più sorprendente di questo processo di trasformazione delle costruzioni con l’introduzione dei compositi è osservare con quanta rapidità sia stato adottato anche da chi da sempre usa strumenti tradizionali, come acciaio, calcestruzzo e legno", commenta Nielsen. “È entusiasmante vedere come gli altri ne riconoscano il valore così in fretta”.