In questo contesto, in cui molte aziende hanno difficoltà ad attirare e trattenere talenti, PM Group è riuscita a far crescere significativamente la forza lavoro trattando le persone come investimenti anziché come merci. Infatti, negli ultimi 18-24 mesi PM Group ha assunto un numero significativo di persone in tutto il mondo.

Questa abbondanza di talenti crea sfide nuove e diverse rispetto alla situazione di carenza. "È stata una crescita enorme", dice Butler. "Dovevamo garantire che l'afflusso di un nuovo gruppo di persone non avesse un impatto negativo sulle nostre competenze e sulla nostra formazione."

Secondo Butler, le stesse strategie incentrate sulle persone, che consentono a PM Group di evitare la carenza di personale qualificato, sono utili anche per la crescita dei talenti. Ad esempio, l'azienda promuove la mentalità dell'equilibrio tra vita privata e lavoro e del benessere mentale. Ciò significa adottare misure che consentano di risparmiare tempo e di portare avanti rapidamente i progetti, lasciando in questo modo ai dipendenti la possibilità di fare le pause necessarie per scongiurare il rischio di burnout.