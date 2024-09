L'idea alla base della startup Kuhmute (pronunciata "commute") con sede a Flint, Michigan, è nata quando il suo cofondatore e CEO, Peter Deppe, ha notato un importante effetto collaterale derivante dalla crescente popolarità degli scooter elettrici: questi veicoli per la mobilità dell'ultimo miglio ingombravano i marciapiedi di tutta la città. Kuhmute fornisce assistenza organizzativa e operativa per il trasporto micromobile tramite una rete di hub di ricarica, dove è possibile parcheggiare e ricaricare scooter elettrici, biciclette elettriche, sedie a rotelle, robot per le consegne e molti altri veicoli.

Utilizzando Fusion 360 e la collaborazione nel cloud, il team di Kuhmute aggiorna e perfeziona costantemente gli hub dell'azienda per renderli più robusti e affidabili. La tecnologia di facile utilizzo consente loro di concentrarsi sull'ideazione e l'iterazione rapide: capire cosa costruire e come costruirlo, condividere e collaborare sui componenti hardware ed elettrici e inviare i progetti ad una stampante 3D per realizzare i prototipi. Grazie a Fusion 360 che fornisce un "thread digitale" che collega le varie fasi del processo di produzione, Kuhmute risparmia tempo e risorse, riduce i costi di produzione e opera in modo più sostenibile.