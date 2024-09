Oltre che leader della progettazione avanzata, Cambianica è anche direttore della progettazione per la divisione wellness, camminata e corsa di Decathlon e si occupa della supervisione di diversi progetti alla base del duplice impegno dell'azienda verso una maggiore sostenibilità e al tempo stesso in direzione dello sviluppo del software di progettazione. "Oggi esistono molte iniziative che prevedono l'uso della creazione digitale o della modellazione CAD con applicazioni diverse e non sempre è facile allineare la pipeline", afferma Cambianica. "Credo che dobbiamo andare oltre gli standard e definire la colonna portante della catena digitale, perché sappiamo che, se procediamo nel modo giusto, riusciremo ad ottenere molti vantaggi."

In cima alla lista c'è la rielaborazione della strategia di Decathlon per la progettazione di calzature. Per creare tomaie e intersuole per alcune delle sue linee di calzature, un team guidato da Cambianica sta sperimentando l'uso di materiali polimerici, come il poliuretano termoplastico (TPU).