Cinzia aveva quasi due decenni di esperienza come animatrice e story artist, acquisita lavorando per studi prestigiosi come Dreamworks, Disney e Illumination, quando nel 2009 ha deciso di realizzare Mila. Si trattava di un progetto personale con un duplice scopo: "Volevo anche dimostrare che ero in grado di dirigere", dice l'attrice. "All'epoca, essere una donna a Hollywood con un accento diverso e voler fare la regista, non era una cosa semplice."

Mila è stato pensato per rappresentare l'esperienza di un bambino in tempo di guerra, in un modo che trascende la lingua e la cultura. "La gente mi ha chiesto perché ho realizzato Mila in 3D anziché in 2D. Volevo trasportare il pubblico nel caos dei bombardamenti", racconta Cinzia. "Realizzare il film in 3D, senza budget e con un elevato livello di qualità, è stata una sfida incredibile, perché ha richiesto il contributo di molte persone specializzate in varie aree e di pipeline molto reattive."