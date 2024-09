« Le secteur n’a jamais été aussi dynamique », constate Coral Butler, Responsable des projets optimisés numériquement chez PM Group, entreprise internationale d’architecture, d’ingénierie et de construction. Pour se préparer à l’accélération de sa croissance, la firme irlandaise a mis en place une stratégie numérique sur quatre ans dès 2021. Sur sa feuille de route prévoyant une adoption accrue des technologies, PM Group a choisi de miser sur la collaboration dans le cloud et les données BIM (modélisation des données du bâtiment) avec des systèmes tels qu’Autodesk Construction Cloud. L’entreprise a découvert que les workflows numériques et l’exploitation des données lui permettaient non seulement d’accélérer la livraison des projets, mais aussi d'en améliorer la sécurité, la cohérence et la qualité.

Coral Butler admet cependant que les technologies ne suffisent pas pour faire la différence. Pour obtenir l’impact souhaité, PM Group a pris conscience qu’elle devait accorder autant d’attention à la formation des talents qu’à l’acquisition de technologies. « Je travaille dans ce secteur depuis vingt ans, et pendant longtemps, je me suis focalisée sur le côté technique », révèle-t-elle. « Ma vision a changé il y a cinq ou six ans. J’ai évolué et désormais, j'accorde beaucoup plus d’importance à la composante humaine. Je me concentre sur la reconnaissance des individus parce qu’ils constituent le vecteur principal de la synergie avec les technologies. »