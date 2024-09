L’unité New Horizons Studio de Hyundai Motor Group repousse les limites de la conception de véhicules avec Elevate, une voiture qui peut marcher. Le véhicule futuriste à quatre roues se transforme en une machine à quatre pattes qui peut se déplacer sur divers terrains. Il peut donc être utilisé par les premiers intervenants dans des situations de sauvetage et pour transporter des personnes à mobilité réduite. En collaboration avec le studio de conception Sundberg-Ferar, l’équipe a utilisé la technologie de conception générative pour rendre ce concept car plus léger et durable.