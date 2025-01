Bitte beachten Sie, dass alle ab dem 16. September 2024 neu erworbenen oder verlängerten dreijährigen Abonnements in drei (3) jährlichen Raten in Rechnung gestellt werden. Die erste Zahlung ist zum Zeitpunkt der Transaktion oder Verlängerung fällig, die zweite am ersten Jahrestag und die letzte Zahlung am zweiten Jahrestag.