Die Newmont Mining Corporation hatte jahrelang nach einer Lösung für Kalgoorlie gesucht und hatte nur noch wenig Zeit, um die drohende Schließung abzuwenden. Zeit- und kostenintensive konventionelle Verstärkungslösungen mit hohem Personaleinsatz waren ein großes Hindernis. Als Advantic dieses Projekt angeboten wurde, sagte das Unternehmen sofort zu.

„Wir spielten einige erste Entwürfe mit ihnen durch und zeigten ihnen, wie die leichten, aber unglaublich starken Verbundwerkstoffe in Verbindung mit unseren eigenen Konstruktionsmöglichkeiten genutzt werden könnten, um die besonderen statischen Probleme in den Griff zu bekommen“, erzählt Doudican. „Das Ergebnis war eine Reihe von Produkten zur Verstärkung der primären Tragwerkselemente. Wir produzierten sie hier in den USA, und sie waren so leicht, dass die Luftfracht nach Australien sogar wirtschaftlich war.“

Innerhalb von nur neuneinhalb Tagen konnte diese Lösung aus insgesamt 700 Teilen mit Hilfe einer Hebebühne problemlos von Zweierteams eingebaut werden. Die Frist wurde eingehalten und Newmont sparte rund 6 Millionen australische Dollar. Die Bewährungsprobe kam nach wenigen Monaten in Form einer E-Mail mit dem ominösen Betreff: „Schwerer Sturm in Kalgoorlie.“ Eine starke Sturmzelle hatte den Weg ins Outback gefunden und mehrere Gebäude in der Gemeinde beschädigt. Ein Bild im Anhang zeigte, wie das von Advantic verstärkte Bauwerk dem Sturm trotzte. „Hallo, Glückwunsch, Feuerprobe bestanden,“ hieß es weiter in der E-Mail.