Autodesk Fusion for Design est une solution intégrée de conception et d'ingénierie destinée aux entreprises de développement de produits. Elle inclut Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension pour modéliser les conceptions les plus complexes, Autodesk Fusion Simulation Extension pour réaliser des études de conception générative et de simulation avancée, et Autodesk Fusion Manage Extension entièrement intégrée pour assurer le suivi de vos données dans tous les services et zones géographiques. Autodesk Fusion for Design est conçu pour les entreprises qui souhaitent innover davantage, réduire les coûts de développement et démarrer la fabrication plus rapidement.