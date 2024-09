Le Centre d'innovation et d'ingénierie (Innovation and Engineering Center) de Volkswagen, situé dans la Silicon Valley, en Californie, a réinventé l'emblématique Combi Type 2 : le van moderne est un véhicule électrique de démonstration technique, doté de nouvelles technologies qui façonnent l'avenir de l'industrie automobile. Pour étudier des méthodes visant à réduire le poids et supprimer des matériaux du véhicule tout en préservant sa puissance, l'équipe s'est tournée vers la conception générative pour l'allègement des véhicules. Avec Fusion 360, l'équipe a rapidement développé des options permettant de réduire la masse des roues tout en explorant plusieurs méthodes de fabrication. Le résultat final apporte un vent de fraîcheur au fourgon classique et réduit le poids des roues de 18 %.