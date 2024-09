VisiConsult, un des principaux fabricants de systèmes de rayons X industriels, est en pleine transformation numérique. Au cours des 25 dernières années, l'entreprise est passée de la création de logiciels à la conception et à la fabrication de machines personnalisées. Aujourd'hui, elle se diversifie en passant des produits physiques aux services, en utilisant la technologie des jumeaux numériques, l'intelligence artificielle (IA) et la collaboration en nuage pour offrir à ses clients des images radiographiques et l'interprétation d'images par abonnement. Les processus d'évaluation automatisés de VisiConsult remplacent les inspections physiques et analogiques de contrôle de la qualité, ce qui permet une validation du produit plus efficace et plus rentable.