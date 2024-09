« [AutoCAD garantit] une interface conviviale aux consultants et permet de bénéficier d'une plateforme de travail partagée entre les intervenants au bureau, ce qui facilite considérablement le travail », poursuit Ramsdell. « Je peux rapidement donner vie à mes idées. Qu'il s'agisse d'études de planification ou de détails de construction, je suis en mesure de communiquer le processus et mes idées de façon claire. La possibilité de communiquer des informations complexes de façon concise et facilement compréhensible nous aide à concevoir et à créer efficacement. » Ramsdell ajoute également que « la technologie permet à l'équipe au bureau d'échanger sur des détails et des informations associées avec les différentes disciplines au moyen d'assemblages de documents homogènes ».

Cependant, malgré les avantages de la collaboration, à quelle fréquence Ramsdell effectue-il réellement des conceptions avec AutoCAD? « Depuis mon premier stage que j'ai effectué il a environ 13 ans, j'utilise chaque jour AutoCAD et j'ai recours au jeu d'outils AutoCAD Architecture pour concevoir et dessiner quotidiennement des bâtiments », déclare-il. « Au cours d'une semaine type, je gère plusieurs projets et je participe à d'autres projets sous la forme d'échanges avec des concepteurs et de réunions avec des consultants. »