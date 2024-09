« Le secteur n'a jamais été aussi actif », déclare Coral Butler, chef de groupe de la livraison de projets au plus juste avec activation numérique chez PM Group, une entreprise internationale d'architecture, d'ingénierie et de construction. Pour s'adapter à l'accélération de la croissance, l'entreprise basée en Irlande a mis en place une stratégie numérique de quatre ans à partir de 2021. Son plan d'action pour une adoption croissante de la technologie se concentre sur la collaboration infonuagique et les données de modélisation des données du bâtiment (BIM) à l'aide de systèmes tels qu'Autodesk Construction Cloud. En adoptant les données et les flux de travaux numériques, le PM Group a pu livrer ses projets aux clients plus rapidement, avec une sécurité, une cohérence et une qualité accrues.

Et pourtant, la technologie seule ne peut faire la différence, admet Coral Butler. Pour avoir l'impact qu'il voulait, le PM Group a reconnu qu'il devait se concentrer autant sur le développement des talents que sur l'acquisition de technologies. « Je travaille dans le secteur depuis 20 ans et, pendant longtemps, je me suis concentrée sur le côté technique. », dit-elle. « Mais comme je suis parvenue à maturité, mon appréciation des gens est vraiment devenue un point de mire. Je me concentre sur les gens parce que la technologie améliore ce que les gens font. »