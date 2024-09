La réutilisation adaptative en architecture consiste à réaffecter un bâtiment existant à de nouvelles utilisations, pour donner un nouvel élan à des structures obsolètes, construire de manière plus durable et préserver le patrimoine architectural.

Dans le quartier londonien de King's Cross, un projet de réutilisation adaptative du cabinet d'architecture britannique Orms a transformé un immeuble de bureaux brutaliste des années 1970 en un hôtel-boutique contemporain, The Standard London.

Avec une conception audacieuse qui a ajouté trois étages à la structure existante, l'équipe du projet a utilisé Autodesk Revit, la modélisation 3D et la technologie de jumeau numérique pour conserver les structures du bâtiment existant, prendre en charge le poids des trois nouveaux étages et concevoir des systèmes énergétiques pour optimiser la durabilité.

Dans le quartier animé de King's Cross à Londres, le cabinet d'architecture britannique Orms a rénové et réinventé un immeuble de bureaux désuet datant de 1974 pour en faire un hôtel-boutique de 266 chambres, The Standard London. L'édifice existant, situé en face de deux gares principales, était un ancien établissement municipal construit dans le style brutaliste, significatif sur le plan architectural.

En tant que consultants principaux sur le projet, l'équipe d'Orms était responsable de la coque d'architecture extérieure et du noyau du bâtiment. En utilisant un modèle de réutilisation adaptative (site Web É.-U.), le projet de rénovation a conservé autant de bâtiments existants que possible afin de préserver son héritage architectural d'après-guerre. De là, le bâtiment a été agrandi et largement remodelé, avec une conception audacieuse qui a ajouté trois nouveaux étages au-dessus de la structure existante pour accueillir un restaurant, un bar et une terrasse sur le toit.

Lorsque les bâtiments patrimoniaux sont réaffectés, chaque projet est unique : il n'y a pas de prototypes à suivre. Grâce à Autodesk Revit, à la modélisation 3D et à la technologie du jumeau numérique (site Web É.-U.), Orms, MEP et les consultants structuraux Arup et Heyne Tillett Steel ont créé des modèles de structures très complexes du bâtiment, intégré ses systèmes et développé des solutions pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage afin d'optimiser la durabilité. Grâce à ces outils technologiques et à ces processus de ressources adaptatifs, l'équipe du projet a transformé un bâtiment obsolète en un hôtel-phare londonien moderne et élégant pour un groupe hôtelier international à la mode.

Regardez la vidéo pour découvrir comment Orms a pris en charge ce projet d'architecture de réutilisation adaptative.

[Transcription vidéo]

Christian Natterodt, associé et architecte de projet, Orms : le secteur de la construction est responsable à lui seul d'un tiers du gaspillage de la planète. Nous ne pouvons pas continuer à démolir des bâtiments pour en construire de nouveaux. Dans de nombreux projets, nous pouvons les adapter, réduire l'empreinte carbone de la construction et en faire une belle création neuve.

The Standard London fait partie de ces incroyables hôtels à visiter. L'hôtel vous tend les bras et vous fait un grand câlin, un sentiment de joie qui veut aussi se traduire dans son architecture.

Le bâtiment date des années 70. Un bâtiment sale, un bâtiment qui n'est plus modernisé. C'est normalement quelque chose que beaucoup de gens voudraient démolir. Alors comment pouvons-nous réduire le carbone incorporé, limiter les coûts de construction et transformer ce bâtiment lié à l'histoire du site en création unique?

Andrew Middlebrook, ingénieur structure en chef, Heyne Tillet Steel : chaque réhabilitation est différente et intéressante. Nous n'adoptons jamais exactement la même approche.

Natterodt : Nous sommes en présence d'un noyau en béton avec une façade en béton et deux niveaux de sous-sol. Il est possible de dessiner ces formes complexes en 2D, mais elles ne sont véritablement compréhensibles qu'en 3D.

Dans le secteur du bâtiment, il n'y a pas de prototype. Chaque bâtiment que nous construisons constitue le prototype et le produit fini.

[Autodesk] Revit et la modélisation 3D améliorent notre compréhension des formes complexes. À l'aide d'un jumeau numérique (site Web É.-U.) du bâtiment lui-même, nous pouvons faire un zoom sur chaque aspect. Nous pouvons le faire tourner, le coordonner avec l'ingénieur en structure et avec tout le monde avant même d'entreprendre les travaux sur le site.

Middlebrook : Nous avons effectué autant de recherches que possible pour trouver les structures du bâtiment, puis nous avons créé un modèle 3D complet à l'aide de Revit. Et cela nous a permis de vraiment conserver le plus de bâtiments existants possible.

Dans Revit, nous pouvons attribuer des propriétés aux matériaux, par exemple le carbone incorporé, ce qui nous permet de quantifier la quantité de carbone qui sera utilisée.

Michael Stankiewicz, ingénieur mécanique en chef, Arup : Lorsque nous concevons un bâtiment dans un environnement de rénovation, nous sommes instantanément limités. Pour atteindre ce niveau de durabilité supérieur, nous devons comprendre le chauffage, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage en détail, et concevoir un véritable plan de consommation énergétique là où il s'impose. Le fait de disposer d'un outil comme Revit nous permet de cartographier les systèmes énergétiques et de concevoir des bâtiments extrêmement efficients.

Natterodt : Nous devons veiller à ce que les bâtiments que nous construisons actuellement soient adaptables. Nous devons établir la documentation nécessaire pour garantir la possibilité de réutiliser les éléments.

Middlebrook : Lorsqu'il s'agit de partager des projets de manière collaborative et rapide en ligne, de détecter les conflits et de construire le bâtiment ensemble, seul Revit en a la capacité.

Christian Natterodt : La réutilisation et la réhabilitation seront les tâches architecturales de l'avenir. Nous pouvons redonner vie à des bâtiments conçus à une autre époque et pour d'autres usages, et assurer leur pérennité pour la prochaine génération.