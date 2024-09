L'idée qui a guidé le démarrage de Kuhmute basée à Flint, dans le Michigan (prononcée « commute »), est née lorsque son co-fondateur et PDG Peter Deppe a remarqué un effet secondaire majeur qui est venu avec la popularité croissante des scooters électriques : ces véhicules de mobilité de dernier kilomètre encombraient les trottoirs de toute la ville. Kuhmute fournit un soutien organisationnel et opérationnel pour le transport micro-mobile sous la forme d'un réseau de centres de chargement, où les scooters électriques, les vélos électriques, les fauteuils roulants, les robots de livraison et plus peuvent se garer et se recharger.

Grâce à Fusion 360 et à la collaboration dans le nuage, l'équipe de Kuhmute met constamment à jour et affine les centres de l'entreprise pour les rendre plus robustes et plus fiables. La technologie conviviale leur permet à se concentrer sur l'idée et l'itération rapides : déterminer ce qu'il faut construire et comment le construire, partager et collaborer sur le matériel et les composants électriques, et envoyer des conceptions à une imprimante 3D pour fabriquer des prototypes. Grâce à Fusion 360, qui fournit un « fil digital » reliant les processus de fabrication, Kuhmute économise du temps et des ressources, réduit les coûts de fabrication et fonctionne de manière plus durable.