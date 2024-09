Jellyfish poursuit son parcours numérique et renforce la collaboration. Grâce à sa maturité numérique, l'entreprise est en excellente position pour être un chef de file dans le domaine. Comme dans de nombreux secteurs d'activité, la collaboration est devenue plus accessible grâce à la technologie, mais des défis subsistent. « Il est essentiel de décloisonner les équipes », explique Smith. « Imaginons que vous soyez détenteur d'une propriété intellectuelle, que je sois concepteur chez Jellyfish et que je veuille créer un modèle 3D. La solution la plus efficace consiste à collaborer sur la même ressource en utilisant le même système de stockage partagé. »

La standardisation est un élément essentiel pour surmonter ces obstacles, selon Smith. Le secteur est en train de migrer vers Universal Scene Description (USD), un format de fichier et de description de scène 3D à code source libre pour la création de contenu et l'échange entre les outils. « Pour se préparer à l'avenir, le secteur des médias et du divertissement doit se fixer des priorités en standardisant les outils et les formats de fichiers, en harmonisant les conventions d'attribution de noms et en délaissant les formats de fichiers propriétaires. », déclare Smith.

« À l'avenir, je souhaite que nous contribuions au secteur et que nous collaborions avec des personnes comme les employés d'Autodesk et d'autres entreprises pour faire évoluer les outils que nous utilisons. Tous ces secteurs ont le même problème, et beaucoup d'entre eux peuvent être résolus par les mêmes éléments de base. La seule différence réside dans la façon dont nous les mettons en œuvre. »