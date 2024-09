Autodesk a conçu un modèle de premier lot respectueux des exigences de Honda en utilisant Netfabb et Fusion 360. « Nous avons fourni des données de poids et de contraintes opérationnelles variées, et avons étudié chaque point avec l’équipe d’Autodesk au fur et à mesure que le modèle prenait vie », explique Todaka.

Dans le passé, Todaka se fiait à son expérience pour concevoir des pièces de moteur de véhicules à deux et quatre roues qu’il analysait et affinait par la suite. Le résultat lui a d’abord coupé le souffle. Selon lui, « La pièce avait une forme organique, comme un os humain ». « Cela dépassait mon imagination la plus folle. »

L’équipe de projet de Honda R&D s’est rendue à Londres, où elle a reçu une formation en conception générative, puis elle a visité le Technology Center d’Autodesk à Birmingham et discuté d’autres sujets, dont la fabrication additive. Todaka décrit le centre comme un lieu où « les concepts pouvaient rapidement être transformés en prototypes. J’ai trouvé que le milieu était idéal pour appliquer les retours à notre travail sans attendre. »