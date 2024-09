La start-up britannique H2GO Power travaille à une solution visant à réduire l'empreinte environnementale des déplacements aériens : en collaboration avec Autodesk, la société a développé un réacteur de fabrication additive qui peut conserver et libérer de façon sécuritaire du gaz hydrogène pour alimenter un drone.

Un drone à hydrogène peut voler trois fois plus longtemps qu'un drone à batterie classique et peut également transporter des charges plus lourdes. L'équipe H2GO a utilisé Fusion 360 et 3ds Max pour concevoir et optimiser un réacteur léger, durable, efficace et sûr. La société met au point une solution prête à l'emploi qui développe les applications commerciales d'un drone, notamment la numérisation des données des chantiers de construction et des zones sinistrées, et même la livraison de médicaments. L'objectif à long terme est de collaborer avec les constructeurs aéronautiques pour intégrer sa solution de stockage d'hydrogène dans les avions, en utilisant la technologie et l'information appropriée pour rationaliser le passage vers un monde plus durable.