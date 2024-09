Gammon a combiné des techniques de construction traditionnelles avec des méthodes plus modernes, telles que la conception pour la fabrication et l'assemblage (DfMA) et l'intégration multi-métiers de la mécanique, de l'électricité et de la plomberie (MiMEP). La préfabrication DfMA implique la fabrication des composants de construction hors site, puis leur assemblage et leur installation sur site, tandis que MiMEP adopte la DfMA pour les composants mécaniques, électriques et de plomberie.

L'entreprise a créé trois usines hors site et une usine sur site pour fabriquer et construire plus de 7 000 modules MiMEP, ce qui a considérablement simplifié le processus. « Normalement, nous transmettons les pièces de l'usine aux sous-traitants et aux ouvriers pour l'installation des composants MEP, et cela prend environ de 30 à 45 jours », explique Lai. « Mais maintenant, l'installation peut être faite en une seule journée. »