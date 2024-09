La conception et la fabrication de la façade unique en verre du KING Toronto ont nécessité des recherches approfondies et une réflexion innovante. Les blocs de verre sont normalement posés de la même façon que la maçonnerie de briques : empilés les uns sur les autres et joints avec du mortier. « On les trouve davantage en Californie du Sud et des dans les climats de ce genre », indique L. Budur. « En les utilisant à Toronto, nous avions pour défi de les faire fonctionner pendant nos hivers froids. Nous devions changer notre façon de voir la maçonnerie. »

La solution pour le KING Toronto fut de fusionner l'esthétique des blocs de verre avec la force et l'isolation d'un système de mur-rideau. Les blocs individuels sont assemblés en panneaux plus grands avec des joints en silicone pour plus de flexibilité. Ces panneaux sont installés dans un système de bardage à cadre en aluminium conçu pour supporter le poids et l'épaisseur des blocs de verre translucides, des fenêtres à triple vitrage et des blocs de verre opaques soutenus par des panneaux thermiques. « L'ensemble est préfabriqué pour faciliter l'assemblage en usine et le transport sur le chantier », explique C. Turvey.