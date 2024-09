Decathlon explore également des moyens de concevoir et de fabriquer des produits plus efficacement et de manière plus durable en utilisant la conception générative et l'impression 3D, en commençant par les vélos légers, qui utilisent généralement la fibre de carbone. « La fibre de carbone est un produit qui génère des déchets et qui est difficile à recycler », dit Cambianica. « Nous voulions concevoir un cadre de vélo à la fois léger et respectueux de l'environnement. » Lui et son équipe pensaient que la marque de vélo Van Rysel de Decathlon, très performante, pouvait être mise sur le marché avec un cadre en titane recyclable d'un poids et d'une durabilité équivalents, qui réduirait la consommation de matériaux et les émissions de carbone.

Le vélo concept 3D Van Rysel PNPL 3.0, dévoilé en janvier 2023 lors du salon Velofollies en Belgique, offre un aperçu de la façon dont l'intelligence artificielle (IA) et l'impression 3D peuvent être utilisées pour imprimer une pièce, un composant ou un cadre de vélo entier, localement et à la demande.