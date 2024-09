Maintenant que Mila est terminé, C. Angelini veut transmettre l'impact émotionnel du film aux spectateurs du monde entier. « C'est très bien de gagner des prix, mais mon objectif est de les partager avec le plus de personnes possible », dit-elle. « Quand j'ai commencé ce projet, la guerre en Syrie commençait. Et aujourd'hui, les Talibans sont revenus en Afghanistan. Les guerres font partie de la nature humaine, mais j'espère que la prochaine génération sera plus sensible. »

C'est cette génération à venir que Cinzia Angelini souhaite sensibiliser en priorité. « Peut-être qu'un enfant le verra », dit-elle. « Un futur diplomate ou politicien, quelqu'un qui devra décider d'appuyer ou non sur le gros bouton rouge. Et peut-être se souviendront-ils d'une image de Mila et y réfléchiront-ils à deux fois. »