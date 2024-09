10 de março, às 16:00 (hora de Brasília)

Neste webinar, Victor Souza, Gerente de PDI da Blossom Consult irá compartilhar os avanços que as metodologias BIM, AWP e digitalização da força de trabalho em campo tem auxiliado a companhia a se posicionar no mercado de EPCM com processos inovadores, entregas digitais e colaboração em nuvem para desenvolvimento de projetos mais sustentáveis.

Você não pode perder!

Conheça mais os palestrantes