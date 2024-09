"Eu estava cortando à mão os perfis de todas essas bolsas e depois rebitando todos os furos", diz Stevens. "Eu trabalho milimetricamente para deixar tudo muito preciso. Antes, o tempo gasto para cortar e perfurar todos os rebites e furos era enorme. Agora, depois que o desenho está pronto no AutoCAD LT e as ferramentas de imagem estão produzidas com base no desenho, posso pedir o material do estampador e receber as peças prontas para a fabricação. Estampar as peças é um processo muito eficiente. A grande verdade é que eu estava fazendo as coisas como na Idade das Trevas. Agora, tudo é estabelecido previamente."