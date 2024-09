O Centro de Inovação e Engenharia da Volkswagen no Vale do Silício, Califórnia, reinventou a icônica Kombi: a versão moderna é um veículo de mostruário técnico movido a eletricidade, que apresenta novas tecnologias que estão moldando o futuro da indústria automotiva. Para investigar métodos para remover peso e materiais do veículo preservando a resistência, a equipe optou pelo design generativo para obter leveza. Usando o Fusion 360 (inglês), a equipe desenvolveu rapidamente opções para reduzir a massa das rodas enquanto explorava vários métodos de fabricação. O resultado final proporciona uma nova guinada à van clássica e reduz o peso da roda em 18%.