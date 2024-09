A reutilização adaptativa na arquitetura é a redefinição de objetivos de uma construção existente para um novo uso para dar nova vida a estruturas desatualizadas, construir de forma mais sustentável e preservar o patrimônio arquitetônico.

No distrito de King’s Cross, em Londres, um projeto de reutilização adaptativa da empresa de arquitetura Orms, do Reino Unido, transformou um edifício comercial brutalista dos anos 70 em um hotel boutique contemporâneo, o The Standard London.

Com um projeto ousado que adicionou três andares sobre a estrutura existente, a equipe do projeto usou o Autodesk Revit, a modelagem 3D e a tecnologia de gêmeos digitais para manter a estrutura existente, suportar o peso dos três novos pisos e projetar sistemas de energia para otimizar a sustentabilidade.

Na movimentada área de King’s Cross, em Londres, a empresa de arquitetura do Reino Unido, a Orms, renovou e reinventou um antigo prédio de escritórios de 1974 em um hotel butique de 266 quartos, o The Standard London. O prédio, localizado na frente de duas grandes estações de trem, era uma antiga instalação municipal construída no estilo arquitetônico brutalista.

A equipe da Orms, consultora líder no projeto, foi responsável pela arquitetura da fachada externa e pelo núcleo da construção. Usando um modelo de reutilização adaptativa (inglês), o projeto de reforma manteve o máximo possível da construção existente para preservar a herança arquitetônica pós-guerra. Assim, a construção foi estendida e amplamente remodelada, com um design ousado que adicionou três novos andares sobre a estrutura existente para acomodar um restaurante, um bar e um terraço.

Quando construções do patrimônio são redefinidos, cada projeto é único. Não há como seguir protótipos. Usando o Autodesk Revit, a modelagem 3D e a tecnologia de gêmeos digitais (inglês), a Orms, a MEP e os consultores estruturais Arup e Heyne Tillett Steel criaram modelos das estruturas altamente complexas do edifício, integraram os sistemas e mapearam as soluções de aquecimento, resfriamento, ventilação e iluminação para otimizar a sustentabilidade. Com essas ferramentas de tecnologia e processos adaptativos de recursos, a equipe do projeto transformou, para um badalado grupo hoteleiro internacional, uma construção obsoleta em um ponto de referência moderno e cheio de estilo de Londres.

Assista ao vídeo para conhecer a solução da Orms do projeto de arquitetura de reutilização adaptativa.

[Transcrição do vídeo]

Christian Natterodt, parceiro/arquiteto de projeto, da Orms: O setor da construção é responsável por um terço do desperdício deste planeta. Não podemos continuar derrubando edifícios e construindo novos. Há muitos projetos diferentes que podemos adaptar, salvar o carbono das construções e transformá-las em algo novo e bonito.

O The Standard London é um hotel realmente incrível. O hotel acolhe, quase abraça os hóspedes, uma sensação de alegria que também quer ser traduzida na própria arquitetura..

A construção data dos anos 70. Uma construção mal mantida, sem reformas. Geralmente é o tipo de construção que muitas pessoas gostariam de demolir. Então, como podemos salvar o carbono que foi incorporado na edificação, economizar o custo de construção e transformar esse edifício, que faz parte da história do lugar, em algo muito especial?

Andrew Middlebrook, engenheiro estrutural-chefe, da Heyne Tillet Steel: O resultado de cada reforma é diferente e interessante. A abordagem de cada projeto nunca é exatamente a mesma.

Natterodt: Temos um núcleo de concreto com uma fachada de concreto e dois níveis de porão. Essas formas complexas podem ser desenhadas em 2D, mas somente em 3D conseguimos entendê-las completamente.

Não havia um protótipo no setor de construção. Para cada edifício construído, há o protótipo e o produto acabado.

[Autodesk] O Revit e a modelagem 3D nos permitem compreender melhor as formas complexas. Usando um gêmeo digital (inglês) da construção propriamente dita, podemos ampliar cada aspecto. Podemos girá-lo em qualquer ângulo, coordená-lo com o engenheiro estrutural e com todos os outros envolvidos antes de começar a agir no local.

Middlebrook: Fizemos o máximo possível de pesquisas para encontrar as estruturas da construção e, depois, usando o Revit, construímos um modelo 3D completo. Isso nos permitiu manter o máximo possível da construção existente.

No Revit, é possível atribuir propriedades aos materiais, por exemplo, o carbono incorporado, o que nos permite quantificar quanto carbono será usado.

Michael Stankiewicz, engenheiro mecânico sênior, da Arup: Quando projetamos a construção em uma configuração de recondicionamento, somos imediatamente limitados. Para chegar ao próximo nível de sustentabilidade, precisamos entender o aquecimento, o resfriamento, a ventilação, a iluminação, os mínimos detalhes e projetar como usar a energia onde é necessário. Com uma ferramenta como o Revit, podemos mapear sistemas de energia, projetando construções extremamente eficientes.

Natterodt: Precisamos garantir que os edifícios que construímos agora sejam adaptáveis. Precisamos gerar uma documentação para assegurar que os elementos possam ser reutilizados.

Middlebrook: Se for necessário compartilhar de forma colaborativa, rápida e online, e realizar a detecção de conflitos e construir o edifício juntos, somente o Revit conseguirá nos atender.

Christian Natterodt: Reutilização e reforma serão as tarefas arquitetônicas do futuro. As construções que foram projetadas em um período diferente para diferentes objetivos podem ser revitalizadas para garantir o futuro delas para a próxima geração.