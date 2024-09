De acordo com Max Bögl, existem várias diferenças importantes entre o TSB e o sistema de levitação magnética do Transrapid. Em primeiro lugar, o TSB é um pacote totalmente integrado de uma única fonte. A Max Bögl tem por objetivo fornecer aos clientes uma solução de serviço completo, incluindo tudo, do planejamento à fabricação de veículos, montagem no local e operação do sistema. O foco do Transrapid é a velocidade, mas o TSB foi projetado para um fim mais complexo: proporcionar transporte público que se adapte às demandas do futuro para cidades densamente povoadas.

Isso significa que, apesar de ser mais lento, com uma velocidade de 150 km/h (95 mph), o TSB é mais silencioso, emitindo quase zero ruído e nenhuma vibração. O sistema também é flexível e pode funcionar em uma grande quantidade de paisagens urbanas. Ele pode ser instalado como uma ferrovia elevada, no nível do solo, ou mesmo como um sistema de transporte subterrâneo.