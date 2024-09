A LiRo reinventa as possibilidades do projeto civil

Um dos atuais trabalhos de BIM da LiRo é o East Side Access, em Nova York. Este é, no momento, o maior projeto de infraestrutura do país. Quando concluído, ele conectará trens de Long Island e do Queens à estação Grand Central, em Manhattan. O projeto inclui mais de 12 km de túneis e uma área do tamanho de oito quarteirões com várias plataformas ferroviárias situada 45 metros abaixo da estação Grand Central.

Este projeto vem se desenvolvendo há décadas. O esforço de projeto original começou nos anos 1960, com o trabalho totalmente feito em papel. Após várias paradas e retomadas, o projeto foi concluído com o uso de ferramentas CAD 2D, no início dos anos 2000.

A construção começou logo depois e ainda está em andamento. A LiRo integra um empreendimento conjunto que está prestando serviços de gerenciamento de construção. Várias empreiteiras estão trabalhando em diferentes partes do projeto, divididas em 25 contratos, e o projeto compreende cerca de 100 mil desenhos, o que torna o gerenciamento da construção um desafio. “Era como ver o projeto pelo buraco da fechadura”, diz Andersson. “Não dava para ter uma visão do todo”.