A equipe aprimorou o processo de desenvolvimento geral do projeto ao entender melhor as necessidades especiais dos clientes (por exemplo, uso de informações do projeto na fase operacional, transparência de investimentos, melhor controle do projeto etc.). A análise dos requisitos levou ao melhor planejamento das fases de desenvolvimento e documentação do projeto no Plano de execução de BIM.

Com o uso do BIM nos estágios iniciais do projeto, ele pôde ser visualizado e comunicado a todos os participantes. Foi a primeira vez que todo o planejamento de instalações, geologia e infraestrutura (distribuído em três diferentes sistemas de coordenadas de projeto, ou seja, austríaco, esloveno e local) foi unido em um só modelo. A quantificação e a estimativa de preços iniciais (modelos 4D e 5D) foram criadas nesse estágio, resultando na compreensão mais clara do projeto.

