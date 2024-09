O New Horizons Studio da Hyundai Motor Group está ampliando os limites do design de veículos com o Elevate, um carro que pode caminhar. O veículo futurista de quatro rodas se transforma em uma máquina de quatro pernas que pode andar por diversos terrenos, de modo que possa ser usado pelos primeiros respondentes em situações de resgate e para transportar pessoas com problemas de mobilidade. Em uma colaboração com o estúdio de design Sundberg-Ferar, a equipe usou a tecnologia de design generativo para tornar esse carro-conceito mais leve e duradouro.