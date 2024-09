No deserto de Mojave, no sul da Califórnia, o número de corvos está aumentando e atacando filhotes de tartaruga do deserto, dizimando as populações.

A Hardshell Labs desenvolveu uma solução: o “Techno-Tort”, um filhote de tartaruga impresso em 3D que atrai os pássaros e, depois, os afasta com um borrifo de antranilato de metila, mais conhecido como aromatizante de uva.

Estudos preliminares mostram que está funcionando, com uma redução de 46% na reincidência dos corvos. A Hardshell Labs recebeu um subsídio da fundação National Science e o Roosevelt Genius Prize para continuar o trabalho.

No deserto de Mojave, no sul da Califórnia, a população de corvos explodiu graças às fontes fáceis de comida e água que vêm com o desenvolvimento humano. Basicamente, os seres humanos estão subsidiando as necessidades dos corvos: o lixo e os animais mortos nas estradas são as fontes de alimentação; a irrigação, o escoamento da água e os lagos e lagoas artificiais fornecem água; e os edifícios, os postes de energia e os outdoors oferecem ótimos lugares para ninhos e abrigo.

Agora, os corvos são considerados uma espécie invasiva no deserto e, à medida que a população aumenta, o mesmo acontece com a necessidade de novas fontes de alimentos. Esse aumento massivo de corvos dizimou a população de tartarugas do deserto, agora em risco de extinção. Infelizmente, os corvos estão caçando os filhotes de tartaruga, cujos cascos ainda são macios e não os protegem do bico de um corvo faminto.

O que se pode fazer para salvar esses importantes répteis? O biólogo conservacionista Tim Shields e o engenheiro Frank Guercio encontraram a resposta: o Techno-Tort.

Shields e Guercio trabalham para a Hardshell Labs, da Joshua Tree, CA, e, usando o Autodesk Fusion 360, projetaram e imprimiram em 3D o Techno-Tort, um dispositivo de tecnologia de conservação que se parece com um casco verdadeiro de tartaruga. Ele contém algo que as aves odeiam: o antranilato de metila, mais conhecido como aromatizante de uva. Quando o corvo bica o Techno-Tort, um acelerômetro dispara um dispositivo que libera uma rápida borrifada do produto químico, que desestimula o corvo de continuar bicando. Shields e Guercio chamam isso de "treinamento aversivo". A ideia é que, se suficientes corvos bicarem suficientes Techno-Torts, os corvos deixarão de caçar as verdadeiras tartarugas. Estudos preliminares mostram que esse método está funcionando.

Assista ao vídeo para ver o Techno-Tort em ação e saiba mais sobre esse importante esforço de conservação.

[Transcrição do vídeo]

Tim Shields, biólogo conservacionista, da Hardshell Labs: Eu sempre soube que queria ser herpetólogo de campo. A primeira vez que vi uma tartaruga tinha 14 anos. Era uma tartaruga selvagem. Fiquei impressionado. Acabei me tornando biólogo pesquisador de tartaruga como consequência de passar 30 anos no mesmo projeto, cujo foco era acompanhar as mudanças populacionais. Bem, as mudanças populacionais eram todas negativas.

[Shields aponta para um letreiro sobre a tartaruga do deserto e começa a lê-la em voz alta.] "A área natural tem cerca de 200 tartarugas por milha quadrada." Não, não tem isso tudo. Isso [letreiro] é nostálgico para mim.

Quase imediatamente constatamos que os corvos estavam matando muitos filhotes de tartaruga. Agora, há tantos corvos de mais e tartarugas de menos, que as probabilidades de uma tartaruga jovem sobreviver no oeste de Mojave são mínimas. Há uma relação matemática bem simples. Mais humanos = mais corvos = menos tartarugas. Durante anos, minha tecnologia para controlar corvos consistia em persegui-los e atirar pedras neles.

Então, surgiu a ideia: como podemos criar uma tartaruga falsa? Foi então que encontrei esse cara maluco, o Frank Guercio, que tem uma mente que absorve tudo. Forneci o incentivo: tentar criar um filhote de tartaruga falso, porém convincente, e ele se dedicou ao desafio.

Frank Guercio, engenheiro, da Hardshell Labs: Se eu fosse descrever o campo ou o setor, acho que poderíamos chamá-lo de "tecnologia da conservação". É novo. Não existia antes. Nesse tempo trabalhando com o Tim, construí tartarugas, construí rovers (veículos), construí pulverizador de ovos e lasers. Produzi tartarugas de diferentes tamanhos e formas de espécies diferentes. Adoro essas coisas.

Se não estou imprimindo em 3D, se não estou resolvendo esses problemas, se não estou projetando, fico inquieto. Não consigo ficar parado. Se eu quiser que haja tartarugas no futuro, como designer, preciso encontrar uma solução.

Shields: A força motriz por trás deste projeto é o treinamento aversivo. Há um produto químico chamado antranilato de metila, o aromatizante artificial de uva. Por algum motivo, o sabor artificial de uva deixa as aves malucas, incluindo os corvos.

Guercio: A ideia é que, no interior disso [Guercio segura dois cascos de tartaruga impressos em 3D], temos uma bexiga.

Shields: Assim que [o Techno-Tort] é bicado, há um acelerômetro que pensa: "Estou sendo bicado". Este é o momento exato em que o bico do corvo toca bem aqui, os tecidos sensíveis estão bem aqui. A coisa simplesmente solta um borrifo, assim. Nossa aposta é que será uma experiência suficientemente ruim. O corvo é ensinado a deixar as tartarugas em paz. É preciso ter cuidado ao mexer com corvos porque, se eles descobrirem qual é o truque, o jogo acaba. Sempre busquei maior precisão: um filhote de tartaruga falso mais convincente.

Guercio: É impresso com uma resolução de aproximadamente 50 mícrons, ou um 500º de milímetro.

Shields: É um progresso surpreendente, porque ele simplesmente não para. É muito bom trabalhar com pessoas obcecadas.

Guercio: Em qualquer tipo de programa do setor, é muito difícil importar geometrias realmente complexas, como uma forma orgânica, como uma tartaruga. Especificamente com a tartaruga, tivemos muito trabalho braçal por trás para colocá-la em uma posição em que eu pudesse editá-la mecanicamente como um objeto. O [Autodesk] Fusion 360 tem sido uma ferramenta fantástica. Assim que me familiarizei com os produtos da Autodesk e consegui mexer nas ferramentas, meu trabalho fluiu. Pudemos criar estruturas dentro da tartaruga que era quase impossível há cinco anos.

Shields: Se um certo número de corvos tiver uma experiência ruim com o Techno-Tort, veremos uma redução na frequência dos ataques.

Guercio: Ter visto as tartarugas sendo dilaceradas membro por membro e depois ver um contra-ataque foi realmente libertador. Sempre fui membro do Mojave, é um lugar difícil e implacável. Mas é onde estou. Estamos sentados em um espaço que daqui a 3 meses terá 100 impressoras, linhas de produção de filamentos, impressoras de resina, máquinas CNC, cortadores a laser, qualquer coisa e tudo que possa ser usado para resolver o problema. Quantas crianças aqui têm acesso a uma impressora 3D ou uma oportunidade de trabalhar com o Bureau of Land Management ou salvar as tartarugas? Aproveitar esta oportunidade com o Tim para salvar o mundo e as espécies e isso gerar um efeito imediato na minha localidade, é apenas o primeiro passo

Shields: Achamos que já estamos obtendo um efeito positivo.

Guercio: Estamos quase no ponto em que poderemos aplicar o que estamos criando aqui aos problemas do resto do mundo também.

Shields: No momento, a biologia da conservação é geralmente um esforço inútil. Portanto, fornecer esperança à comunidade conservacionista é muito importante para mim, pessoalmente.

Guercio: Não há nada mais satisfatório, nada mesmo, do que ver que algo que você produziu faz a diferença.