CONSORCIO IUYET

A maioria das grandes cidades tem problemas de trânsito, mas, na Cidade do México, a crise do tráfego está entre as piores do mundo. Os deslocamentos na capital do México demoram em média 66% mais tempo por causa de congestionamentos. Na hora do rush, eles podem demorar duas vezes mais. Para os condutores, isso significa 59 minutos a mais no trânsito todos os dias, ou 227 horas por ano. Em comparação, os passageiros em Los Angeles, a cidade mais congestionada dos EUA, gastam 44 minutos extras no trânsito diariamente, ou 170 horas por ano.

Por causa do engarrafamento permanente, a Cidade do México sofre com poluição, mortes causadas pelo tráfego e redução da produtividade dos trabalhadores. Felizmente, a ajuda está a caminho com as novas iniciativas de infraestrutura. A maior delas é o Projeto de Trem Interurbano que ligará Toluca à Cidade do México, com conclusão estimada para 2022.