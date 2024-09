A Advantic também está ganhando confiança com a resistência e o desempenho de seus materiais compostos, que duram muito mais que os materiais convencionais. "Podemos produzir os mesmos perfis de resistência que materiais de concreto, mas podemos fazer isso com 50, 60, 75 por cento mais leveza", afirmou Doudican. "Um concreto incrivelmente leve é uma oportunidade real na construção porque muitos dos custos de construção não estão associados ao material em si, mas à entrega e instalação segura do material no local apropriado".

Polímeros fundidos são as mais leves das alternativas ao concreto da Advantic, que podem ser frequentemente usados sem a necessidade de equipamentos de elevação perigosos e custosos. A Advantic também desenvolve formulações proprietárias de concreto de polímero que são mais espessas do que os polímeros fundidos para revestir estruturas arcadas e valas, pois não são susceptíveis à corrosão alcalina e não apresentam problemas de permeabilidade. "Com as alternativas ao concreto e ao aço, estes materiais compostos realmente estendem o kit de ferramentas que um construtor ou engenheiro tem para trabalhar", disse Nielsen.

Doudican concorda, observando que os construtores ainda ficam apreensivos ao ver os materiais da Advantic pela primeira vez. "Mas a primeira vez que a pessoa que levanta o aço diz: 'Isso é incrível, estamos carregando em nossos ombros!' ou "Instalamos isso até três, cinco ou 10 vezes mais rápido do que com os materiais convencionais", esse tipo de comentário indica que você está no caminho certo", afirmou.

Esse caminho é pavimentado com entusiasmo para novos materiais, um feito notável em um setor tão tradicional. "O que foi realmente divertido na alteração da construção com a introdução dos compostos é ver quão rapidamente as pessoas passam a usar os novos materiais, pessoas acostumadas com seus kits de ferramentas tradicionais de aço, concreto e madeira", disse Nielsen. "É animador que outros usuários reconheçam o valor tão rapidamente."